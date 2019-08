Diabolik, rinviati i funerali di Piscitelli: la salma resta a Tor Vergata

Martedì 13 Agosto 2019, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. La questura ha riposizionato i cinque blindati che erano stati dislocati a protezione dell'ingresso principale del cimitero Flaminio in via Amulio, nei pressi della sede degli Irriducibili, al policlinico di Tor Vergata, sulla via Flaminia e in altri siti sensibili della città.Dopo che oggi la famiglia di Fabrizio Piscitelli ha effettuato il riconoscimento, la salma resta dell'ultrà laziale resta all'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata: finora. Al momento dunque non ci sono le condizioni per un funerale a stretto giro. Inoltre la famiglia ha fin da subito manifestato la volontà di cremare il corpo di«Su Roma - spiegano fonti Ama - il cimitero Flaminio è l'unica struttura per la cremazione, ma la famiglia una volta espletate le pratiche può ritenere di cremarlo dove crede», anche in altre città italiane. Al Flaminio attualmente i tempi per le cremazioni prevedono un'attesa di «tre, quattro giorni» una volta presentata la documentazione. L'iter impone l'ottenimento del nulla osta del magistrato che deve essere vagliato da cimiteri capitolini e validato dall'ufficio stato civile. Dopodiché è possibile cremare un corpo.