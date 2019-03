Lazio-Roma ad alta tensione, primi scontri tra tifosi e forze dell'ordine: un agente ferito

Derby ad alta tensione nella Capitale. A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Roma si registrano già piccoli incidenti tra tifosi e forze dell'ordine. In lungotevere Maresciallo Diaz un gruppo di tifosi alla vista di un contingente di poliziotti, schiarati in tenuta antisommossa, ha lanciato dei sassi clpendo un agente alla testa: il poliziotto è stato subito soccorso e medicato dal personale di un'ambulanza.



Altri tifosi, della Lazio, hanno lanciato petardi e fumogeni in piazza Mancini e piazzale Maresciallo Giardino. Qui non ci sono stati feriti, ma la tensione è comunque alta. È in corso in questo momento il blocco del traffico alle auto dirette allo stadio Olimpico mentre due ragazzi in sella a uno scooter con la sciarpa della Lazio sono stati visti passare davanti al bar River, uno dei ritrovi dei supporter romanisti. Ultimo aggiornamento: 20:33