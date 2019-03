Dall'Aeronautica a Felipe Massa, a Porta di Roma un week-end ad alta velocità

Ha preso il via, e dura per tutto il fine settimana, l’evento che vede la Galleria Porta di Roma ospitare l’Aeronautica Militare, in occasione della ricorrenza del 96° anniversario della sua costituzione, per far conoscere il lavoro che svolge quotidianamente al servizio del Paese

Quattro giorni per mostrare e condividere con la gente cos’è l’Aeronautica Militare: uomini e donne in azzurro che lavorano, silenziosamente, con umiltà, senso del dovere e con professionalità per la gente, proiettati verso il futuro ed attenti al presente nel rispetto dei valori fondanti.

Frecce Tricolori, Servizio Meteorologico, Spazio, velivoli militari, tecnologia ma anche sport, eventi in prosa, musica, storia e tanto altro: un programma ricco di appuntamenti per toccare con mano e da vicino le capacità e le peculiarità della Forza Armata che ogni giorno opera per la difesa e la sicurezza del cittadino.

Sabato mattina, invece, alle ore 12, la Galleria commerciale Porta di Roma, grazie alla collaborazione con ABB FIA Formula E, ospita Felipe Massa, fra i più noti piloti al mondo e fra i più amati in Italia, per un “Meet & Greet” con il pubblico.

Per gli appassionati della competizione automobilistica, oltre a una sessione di autografi, ci sarà anche la possibilità di sfidare direttamente Massa alla guida, provando a battere il tempo che il pilota segnerà con uno degli esclusivi simulatori di guida della rivoluzionaria Gen2, la nuova monoposto che ha fatto il suo debutto nella quinta stagione.

All'interno dello stand Formula E sarà possibile ritirare i codici per scaricare il voucher di accesso alle aree prato.



