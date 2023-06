Crisi climatica a Roma, una bomba a orologeria pronta a esplodere: la minaccia che preoccupa gli esperti

La crisi climatica potrebbe investire Roma in modo ancor più deciso rispetto ad altre città. Roma è una città antica, ricca di storia e tradizioni, ma forse anche poco funzionale ad affrontare le sfide di una città contemporanea. Basti pensare anche alle inondazioni che la città subisce anche con dei comuni temporali, che sottolineando l'inadeguatezza delle sue strutture.

Come ha sottolineato Andrea Filpa, urbanista e architetto dell'Università Roma Tre: «Il cambiamento climatico sta solo esacerbando dei problemi già esistenti». La minaccia più grave forse proviene proprio dall'acqua.

Un'inondazione dal Tevere potrebbe risultare fatale per la città e i suoi abitanti. D’altronde, come sottolineano gli esperti, non è una questione di «se il Tevere dovesse esondare», ma «quando» lo farà.

