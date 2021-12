Covid nel Lazio, il bollettino di oggi mercoledì 1 dicembre 2021: 1.638 nuovi casi (901 a Roma) e 8 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi mercoledì 1 dicembre : oggi nel Lazio su 18.526 tamponi molecolari e 26.242 tamponi antigenici per un totale di 44.768 tamponi, si registrano 1.638 nuovi casi positivi (+385), sono 8 i decessi (-2), 696 i ricoverati (-12), 96 le terapie intensive (-1) e +938 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 901. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

La situazione delle Asl di Roma

La Asl Roma 1 registra 412 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h;

Asl Roma 2 sono 397 i nuovi casi e 2 i decessi;

Asl Roma 3: sono 92 i nuovi casi e 0 i decessi;

Asl Roma 4: sono 103 i nuovi casi e 0 decessi;

Asl Roma 5: sono 106 i nuovi casi e 0 decessi;

Asl Roma 6: sono 188 i nuovi casi e 1 decesso.

La situazione nelle Asl delle province dove si registrano 340 casi:

Asl di Frosinone: 76 nuovi casi e 2 decessi;

Asl di Latina: 132 nuovi casi e 2 decessi;

Asl di Rieti: sono 37 i nuovi casi e 0 decessi;

Asl di Viterbo sono 95 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nel mese di novembre, che si è appena concluso, nel Lazio sono stati 188 in totale i decessi per Covid-19 contro i 1.155 registrati nello stesso mese del 2020. E ancora: la media giornaliera è di 6 morti al giorno rispetto ai 39 dell'anno scorso. Lo riferisce l'assessorato alla Salute della Regione Lazio, postando sui suoi canali social due grafici che mettono a confronto i dati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 16:54

