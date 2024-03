Il corteo di Libera a Roma, attese 40mila persone in piazza per dire no alla mafia

Si sta svolgendo in questo momento a Roma la manifestazione di Libera contro le mafie.

Questa mattina alle 8,30 cittadini, sindaci e giovani, che hanno portato anche una grandissima bandiera della pace, si sono dati appuntamento in piazza Equilinio e nelle prossime ore raggiungeranno Circo Massimo.

Attese circa 40mila persone e, in testa al corteo, i genitori delle vittime della mafia.

Per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, per la giornata di oggi, 21 marzo, molte strade sono state chiuse al traffico e sono state previste previste modifiche, deviazioni e/o limitazioni, per le linee 3L, 16, 51, 70, 71, 75, 81, 85, 87, 117, 118, 160, 360, 590, 628, 649, 714, 715.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA