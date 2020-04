Coronavirus, bollettino Spallanzani: «I positivi sono 165, 266 dimessi. Poliziotto clinicamente guarito»

«I pazientipositivi sono oggi in totale 165. Di questi 24 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono questa mattina 266». È quanto riporta il bollettino medico di oggi dell'Istituto Spallanzani di Roma