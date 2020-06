Coronavirus nel Lazio: 8 nuovi positivi a Roma, 9 in tutta la Regione. Nessun caso a Latina, Rieti e Viterbo

Il bollettino dello Spallanzani di oggi

Oggi registriamo un dato di 9 casi positivi e continuano a crescere i guariti che sono stati 49 nelle ultime 24h. E’ in corso l’indagine epidemiologica con il contributo delle unità mobili USCA-R sul cluster presso l’IRCCS San Raffaele Pisana che al momento conta 7 casi confermati e finalizzata all’identificazione della fonte del contagio anche indagando presso le strutture assistenziali di primo ricovero e i movimenti dei pazienti tra le strutture

.

Sono state bloccate temporaneamente le accettazioni ed è stata inoltre richiesta la lista dei pazienti dimessi o trasferiti nelle ultime due settimane

.

I decessi sono stati 5, mentre il numero complessivo dei guariti è di 4.309 totali

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 15:50

, i dati aggiornati a oggi 5 giugno comunicati dall'assessorato alla Sanità della regione sulla pagina Facebook dedicata. I nuovi positivi registratie uno solo a: nessun caso nella provincia della Capitale, così come a. Due decessi negli ospedali romani: uno al Gemelli, uno al Policlinico Tor Vergata.», le parole dell'assessore D'Amato», conclude D'Amato.– 2 nuovi casi positivi. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– 6 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele della Pisana. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi;– Non si registrano nuovi casi positivi. 49 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni. 72 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 52 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;37 pazienti ricoverati di cui 3 in terapia intensiva;– 10 pazienti ricoverati di cui 0 in terapia intensiva. 1 decesso. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari. 2 pazienti guariti;- 44 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 6 in terapia intensiva. Ripartita l’attività ambulatoriale. 1 decesso;: 9 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 5 in terapia intensiva. Ripresa attività ambulatoriale. 1 paziente guarito;- Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;- Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;- Al centro Covid di Palidoro restano ricoverati 2 pazienti.