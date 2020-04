Coronavirus, nel Lazio 71 nuovi positivi. A Roma 40 casi e quattro morti

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

aggiornati a oggi 30 aprile: come comunica l’assessorato alla Sanità della Regione sulla sua pagina Facebook dedicata, i numeri dei nuovi contagiati da Covid nel Lazionella città di, dato che sale aper quanto riguarda l'intera provincia.Ancora molto bassi i dati sui nuovi positivi nelle altre province: solo un positivo a(dove si registra il decesso di una donna di 74 anni) e idem a(deceduto un uomo di 78 anni con patologie pregresse). A4 nuovi casi, solo 2 a: entrambe le province non registrano decessi nelle ultime 24 ore.in provincia di Roma: si tratta di tre donne di 97, 92 e 89 anni e di un uomo di 82 anni. In cittàdi 92, 79 e 65 anni e un uomo di 71. Al Bambin Gesù dimessa una bambina di un anno insieme alla mamma, entrambe guarite.