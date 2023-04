Roma, maxi concorso al Comune: via libera definitivo all’assunzione di 1.500 profili. Quando usciranno i bandi?

di Redazione web

Roma, l'amministrazione capitolina ha approvato il piano assunzioni 2023/2025. Le assunzioni, quasi tutte a tempo indeterminato, saranno 1.500. L'assessore alle Politiche del personale del Comune Andrea Catarci aveva già anticipato il piano qualche settimana fa. Ed ora si attendono i bandi.

I profili

Come indicato, già nel corso del 2023 saranno circa 1.500 le assunzioni presso il Comune. Ecco le figure ricercate:

400 insegnanti di scuola d’infanzia e educatori asilo nido;

349 istruttori amministrativi;

214 assistenti sociali;

150 funzionari amministrativi;

115 funzionari tecnici a tempo determinato per le attività legate al PNRR;

60 funzionari economici;

30 psicologi;

30 funzionari servizi educativi;

20 operatori servizi ambientali;

10 funzionari archivio storico;

5 autisti da assumere mediante scorrimento delle graduatorie del Centro per l’Impiego;

1 istruttore servizi informatici e telematici;

26 dirigenti.

Il bando per 800 agenti

«Assumeremo 1000 nuovi agenti di Polizia Locale ricorrendo solo a fondi comunali: 800 grazie al bando di concorso pubblicato oggi e 200 scorrendo le graduatorie dello stesso». Così in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, commentando la pubblicazione del bando di Roma capitale per 800 istruttori di polizia locale e 60 funzionari economici. «Volevamo una svolta e ci siamo riusciti perché, dall'inizio del 2024, andremo finalmente ad incidere in un settore strategico per la vita quotidiana cittadina. Ma vogliamo fare molto di più, confidando in un auspicabile aiuto a livello nazionale che ci consenta di assumere più persone, proprio a partire dal comparto della Polizia Locale dove, anche in vista delle sfide che ci attendono, servirà davvero uno sforzo straordinario. Stiamo già recuperando anni di ritardi in tutti i settori, dalle centinaia di assunzioni in corso per la rete di nidi e scuole dell'infanzia come tra gli assistenti sociali, fino agli ulteriori 60 funzionari economico- finanziari previsti dal bando pubblicato oggi e agli ingressi in arrivo per tutte le strutture capitoline. Grazie all'approvazione di un ambizioso Piano dei fabbisogni che per il 2023 prevede ben 1500 assunzioni, dopo le 1200 già effettuate l'anno scorso, per la prima volta dopo anni invertiamo una pericolosa tendenza al calo e all'invecchiamento».

«Siamo stati di parola - afferma Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale - e entro aprile è stato pubblicato l'atteso e storico bando per 800 istruttori di Polizia Locale, insieme a quello per 60 funzionari economico-finanziari. L'Amministrazione capitolina ha riportato le politiche del personale in cima alle priorità, attraverso un percorso di valorizzazione che per anni è rimasto inattuato. Con il nuovo Regolamento incentivi per le Funzioni Tecniche sono stati sbloccati i riconoscimenti economici per chi si occupa della gestione degli appalti di Roma Capitale. Oltre alle 2700 assunzioni programmate negli ultimi due piani assunzionali, deliberati a distanza di pochi mesi uno dall'altro, è stata introdotta la possibilità di progressioni di carriera, grazie alle quali saranno promossi 2019 dipendenti. Per destinare risorse all'aumento degli stipendi e all'incremento della produttività, abbiamo avviato le trattative con i sindacati sul Contratto Decentrato».

«Nell'ambito del welfare aziendale, lo scorso marzo, è stata rinnovata la polizza assicurativa integrando nuovi servizi per i dipendenti. Infine, tra gli ulteriori interventi in fase di definizione figurano il nuovo Piano del Lavoro Agile e il conferimento dei nuovi incarichi di Elevata Qualificazione al personale capitolino inquadrato nell'area dei Funzionari, con il relativo bando previsto prima della scadenza dell'attuale proroga. Si tratta di un quadro di interventi innovativi messo a punto attraverso un costante confronto con le organizzazioni sindacali, che si intensificherà nel prossimo futuro, realizzato grazie al personale e ai dirigenti del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane a cui va un sentito ringraziamento».

