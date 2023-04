Roma, guida turistica precipita dal Gianicolo: è in codice rosso, si era appoggiata a un traliccio che ha ceduto

di Redazione web

Una guida turistica di 61 anni è precipitata da piazzale del Gianicolo a Roma. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno: secondo quanto ricostruito dalla polizia la donna, italiana, si è appoggiata ad un traliccio mentre era intenta in una spiegazione con una classe di studenti.

Guida turistica gravissima a Roma: cosa è successo

Il sostegno ha ceduto e la sessantenne è precipitata per oltre sei metri. La donna è stata trasportata in codice rosso al all'ospedale San Camillo. Per lei la prognosi è riservata. La guida turistica è stata immediatamente soccorsa dagli agenti del commissariato Trastevere, dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco.

Sull'episodio interviene il presidente della commissione Turismo di Roma, Mariano Angelucci del Pd, che rivolge «un augurio di pronta guarigione alla guida turistica che questa mattina è incorsa in un brutto incidente al piazzale del Gianicolo mentre accompagnava in visita un gruppo di studenti. Attualmente - spiega Angelucci in una nota - è ricoverata al San Camillo e ci auguriamo che grazie alle cure prestate dai sanitari possano rimettersi al più presto».

Santori (Lega): incidente Gianicolo annunciato, a rischio Colosseo e Zodiaco

Oltre due anni fa «avevo già segnalato i pericoli e l'abbandono che regnano anche nei luoghi più importanti della Capitale, e in particolare proprio al Gianicolo. Non è stato fatto nulla, anzi, alla fine si è verificato un grave incidente, e la vittima è una guida turistica, quindi oltretutto una persona esperta che conosce bene il luogo. Aspettiamo le dinamiche dettagliate degli eventi, però è evidente cosa sta accadendo nei luoghi più frequentati della Capitale: decadimento e insicurezza. Al Colosseo e sulla rupe sovrastante campeggiano cartelli di pericolo crolli, così come allo Zodiaco la selva verde e l'immondizia ormai hanno invaso un luogo magico che è diventato pericoloso e sporco». Lo dichiara in una nota il consigliere Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, commentando l'incidente accaduto al Gianicolo. «La Lega chiede di individuare i responsabili della mancata manutenzione di questo e altri siti storici della città. Subito una task force d'intesa tra Roma Capitale, Soprintendenza e Ministeri competenti affinchè si tutelino i luoghi simbolo di Roma, e con essi il decoro e la sicurezza di cittadini, turisti e operatori del settore», conclude Santori.

