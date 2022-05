Cinghiali alle giostre, invasione a Roma Nord: rifiuti sparsi ovunque, il video

Anche i cuccioli di cinghiale amano le giostre, almeno a giudicare dalla vera e propria invasione a cui ieri sera hanno assistito gli abitanti di Roma Nord nell'area giochi di piazza Igea.

Peste suina, allarme a Roma: 14 carcasse di cinghiali, l'origine forse nei rifiuti mangiati

L'ennesimo caso di avvistamento di cinghiali in città, in pieno allarme da peste suina, è stato segnalato su Twitter dal deputato di Italia Viva Michele Anzaldi: «Piazza Igea, ore 22.30, di fronte alla principale farmacia di Roma Nord: l'area giochi per bambini invasa dai cinghiali, rifiuti sparsi ovunque. Questa è la realtà mentre sui giornali si parla di presunte recinzioni intorno ai cassonetti. Le istituzioni che aspettano ancora?».

Piazza Igea, ore 22.30, di fronte alla principale farmacia di Roma Nord: l'area giochi per bambini invasa dai cinghiali, rifiuti sparsi ovunque. Questa è la realtà mentre sui giornali si parla di presunte recinzioni intorno ai cassonetti. Le istituzioni che aspettano ancora? pic.twitter.com/hXrgqXiJeV — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) May 10, 2022

