Centenaria si sveglia e trova i ladri in casa: così nonna Liliana li ha messi in fuga

di Mario Antoni

Nonostante abbia superato la soglia del secolo, Liliana Bianchi, che compirà 101 anni il 12 settembre prossimo, è riuscita a mettere in fuga i ladri che le stavano svaligiando casa. La donna, mentre stava dormendo, ha sentito in una stanza dei rumori sospetti ed è andata controllare dopo aver acceso le luci di casa. Quando è entrata nella camera ha sorpreso due uomini che cercavano di forzare ed aprire la cassaforte, ma quando si sono trovati davanti l'anziana, a cui è bastato alzare la voce per farli desistere, sono fuggiti dalla porta. Ma mentre uscivano, con il passamontagna calato sul viso, hanno incrociato il portiere dello stabile, in via Makallè 9, a cui hanno dato un pugno. «

Me li sono trovati davanti in un baleno - ha raccontato il portiere - ho provato a fermarli ma mi hanno aggredito con un pugno dandomi un pugno in faccia.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 10:51

