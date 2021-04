CDP Immobiliare, porte aperte all’ex Poligrafico dello Stato: «Fase di ascolto attivo dei cittadini»

CDP Immobiliare, apre finalmente al pubblico l’ex Poligrafico dello Stato, storico edificio situato a Piazza Verdi, nel quartiere residenziale romano di Parioli, che da tempo è in fase di restauro conservativo, ristrutturazione e valorizzazione.

A partire da lunedì 26 aprile, sarà possibile infatti visitare il cantiere dell’edificio, dando il via alla seconda fase del progetto di CDP Immobiliare, che consiste nell’ascolto attivo delle istanze dei cittadini e delle associazioni riguardo caratteristiche peculiari del progetto. In merito a ciò, CDP Immobiliare sta lavorando a una “progettualità integrata volta alla sicurezza, alla mobilità, al decoro urbano e alla fruibilità dell’opera per i cittadini”. Un passaggio che mette in contatto la società con la voce dei cittadini che potranno osservare attentamente e nel dettaglio l’integrazione tra progetto di ristrutturazione e tessuto urbano, avendo la possibilità di poter ricevere informazioni e porre domande in merito al lavoro svolto. Un’idea che nasce dal concetto di tutela monumentale, di sostenibilità ambientale e di preservazione di un bene che è patrimonio della collettività.

Alcune notizie storiche e non su questo edificio: costruito nel 1914 su progetto dell’Ufficio Speciale del Genio Civile e dell’Ing. Arch. Garibaldi Burba, è considerato uno degli immobili più rappresentativi dell’architettura Liberty a Roma e sarà – dopo venti anni di degrado - reinterpretato in chiave contemporanea, con il ripristino degli elementi di pregio che ne caratterizzano lo stile architettonico.

L’immobile, imponente e grandioso, occupa un intero isolato di 17.000 mq e si sviluppa per una superficie lorda di 72.000 mq. L’iniziativa pone le basi per una maggiore partecipazioni attiva dei cittadini, un esempio diretto di collaborazione sociale per il miglioramento di palazzi antichi, con lo scopo di valorizzare le bellezze architettoniche della Capitale.

In ottemperanza alle norme anti Covid, il calendario delle visite nel cantiere sarà il seguente: lunedì 26 aprile dalle 15 alle 16; mercoledì 28 aprile dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16; venerdì 30 aprile dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16

