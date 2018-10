â€‹La Casa a Colori di Roma per i bambini colpiti da tumore verso la ristrutturazione: fino a domenica la raccolta fondi con un sms solidale

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutti impegnati a contribuire alla ristrutturazione de“per curare e prendersi cura dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie”. Fino a domenica prossima è possibile donare 2€ con un SMS da rete mobile oppure 5 o 10 € chiamando da rete fissa il numero solidale 45585. Si tratta di un progetto promosso dall'’A.G.O.P., una associazione di volontariato fondata 40 anni fa per garantire assistenza globale ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie.Opera all’interno deldi Roma nella. I casi di tumori infantili sono in costante aumento: i giorni di ospedalizzazione e degenza in costante diminuzione. Questo doppio fenomeno genera un aumento esponenziale dei day hospital giornalieri con la conseguenza che le famiglie devono necessariamente trovare un alloggio nelle immediate vicinanze dell’ospedale per tutto il periodo del trattamento terapeutico. L’alloggio gratuito è solo il primo passo.(in via Rubra 49, zona Prima Porta) rappresenta quindi una sorta di incubatore per tornare ad una vita normale, un luogo protetto per consolidare o acquisire tutte le certezze perdute: psicologiche, organizzative, lavorative ed economiche (trasporti, acquisto medicinali, spesa alimentare) permettendo così alle famiglie di dedicarsi completamente alle cure dei propri figli. Il completamento della struttura garantirà non solo il primo livello assistenziale dei primi due piani dell’edificio già ristrutturati e prossimi ad essere attivati (palestra e studi medici per la riabilitazione, sala multimediale, sala conferenze, ludoteca e giardini) ma anche l’accoglienza prevista nei successivi tre piani dell’edificio.Infatti, l’ultimazione di 20 mini appartamenti, cucine, servizi e lavanderia per le necessità quotidiane sostituiranno i 5 appartamenti che ospitano attualmente le 350 famiglie che ogni anno si rivolgono all’A.G.O.P. Personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, che già in passato sono stati vicini ad A.G.O.P. Onlus, hanno aderito con gioia e partecipazione al progetto. Citiamo alcuni nomi: Monica Bellucci, Leonardo Bonucci, Tullio Solenghi, Carlo Verdone.