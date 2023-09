Caro affitti, gli studenti tornano in tenda davanti all'Università Sapienza. «Vorremo un futuro qui»

«Stiamo piantando nuovamente le tende in Sapienza. Abbiamo deciso di protestare in quanto il Governo continua ad ignorare il caro studi e la crisi abitativa, senza attuare alcuna soluzione concreta. Ci sentiamo traditi rispetto alle promesse che avevamo ricevuto prima dell'estate». Lo annunciano gli studenti dell'Udu (Unione degli universitari) che questa notte sono tornati a dormire nell'università romana. Una piccola anticipazione della mobilitazione nazionale dell'Unione degli Universitari che inizierà ufficialmente oggi e durerà tutta la settimana, portando tendate, flash mob, presidi e striscionate in 25 città universitarie di tutto il Paese. Lo slogan scelto è «Vorrei un futuro qui» e serve per chiedere misure urgenti per poter studiare e lavorare in Italia, senza dover emigrare all'estero.

Il lancio ufficiale è oggi, davanti alla Sapienza, dove si è tenuto un presidio alle ore 10.30. Ma gli universitari non saranno da soli: sarà presente anche una delegazione parlamentare dei partiti di opposizione, oltre a esponenti della Cgil e delle associazioni che hanno deciso di incontrare gli studenti e sostenere la mobilitazione dell'Udu.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 12:47

