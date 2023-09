Roma, ragazzo picchiato e investito con un'auto: è grave. Caccia agli aggressori

di Redazione web

Un 19enne, cittadino italiano, intorno alle 17, è stato aggredito in piazza Cesare Battisti ad Anzio, in provincia di Roma. Le persone che lo hanno picchiato, ancora non identificate, lo avrebbero poi investito con un'auto. ​La vittima, al momento, si trova ricoverato in prognosi riservata. Indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato.

Il pestaggio dopo un rimprovero

Il pestaggio del ragazzo di 19 anni aggredito ad Anzio, secondo una prima ricostruzione, è partito dopo che il giovane ha rimproverato alcuni ragazzi che erano a bordo dell'auto perché stavano transitando ad alta velocità in prossimità della fermata del bus.

Il gruppo, non si sa ancora composto da quante persone, è sceso dalla vettura e ha aggredito con calci e pugni il giovane per poi risalire a bordo dell'auto e investire la vittima. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere presenti in zona per cercare di risalire agli autori. Il 19enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Anzio.

