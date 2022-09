Carmine Garofalo, morto in carcere a Regina Coeli. Il figlio attore per Ozpetek: «Voglio ricordarti felice»

di Redazione web

Una morte che sembrava accidentale, ma ora emerge che tre giorni prima Carmine Garofalo, detenuto nel carcere di Regina Coeli a Roma, sia stato coinvolto in una rissa. Tanto il dolore da parte del figlio, che mentre il padre scontava la sua pena, ha iniziato a fare l'attore. E già con risultati importanti. Un film diretto da Daniele Luchetti e la serie Le Fate Ignoranti di Ozpetek. Carmine Garofalo è morto lo scorso 16 agosto ed il giorno stesso sui social, il figlio lo ricordava in una foto ed un post tenero: «Ciao papà, ti voglio ricordare così, felice e spensierato, proteggici sempre», scrive in un articolo Il Messaggero. Ma c'è qualcosa che non torna nella morta dell'uomo.

Mistero sulla morte

Nel rapporto dell’istituto penitenziario c'era scritto «decesso per cause naturali», un ictus, confermato anche dal primo esame effettuato dal medico legale, ma le dichiarazioni di due detenuti, vicini di cella di Garofalo, hanno riaperto il caso con risvolti inquietanti. I due hanno riferito che l'uomo è stato afferrato alle spalle e poi soffocato dal compagno di stanza. Ora la Procura di Roma ha riaperto le indagini, e si indaga per omicidio mentre il pm ha incaricato un team di esperti per far luce sulla vicenda ed effettuare anche esami tossicologici per sapere se Garofalo abbia assunto stupefacenti.

L'arresto di Garofalo

L'uomo era stato arrestato lo scorso 15 luglio per tentata rapina e tentato omicidio: una volta in carcere aveva un comportamento difficile, con atti di autolesionismo e continue liti, risse con il compagno di cella, che secondo il racconto dei due detenuti, aveva problemi psichici e si era reso protagonista anche in passato di aggressioni verso il vicino di letto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 11:09

