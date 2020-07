Carabiniere ucciso, Elder intercettato: «Dopo l'arresto calci e pugni. L'italiano mi fa schifo»

Il 26 luglio dell'anno scorso il vicebrigadiere dei carabinierifu ucciso a Roma: per il suo omicidio sono sotto processo due cittadini statunitensi,. Oggi emerge la versione di Elder in una serie di intercettazioni passate al vaglio di una perizia disposta dalla Corte d'assise della Capitale: versione data a suo padre e al legale americano il 2 agosto dello scorso anno, sull'omicidio del carabiniere.Un dialogo in cui il giovane californiano ricostruisce le varie fasi di quanto avvenuto il 26 luglio del 2019. «Vediamo due poliziotti che si avvicinano - afferma - di nascosto da dietro e il tizio grosso mi placca, quello più piccolo raggiunge il mio amico». Al legale inoltre il ragazzo, replicando ad una domanda inudibile dice, «non hanno mai mostrato nulla, non hanno detto nulla». Non si può escludere che l'avvocato facesse riferimento alla placca di riconoscimento in dotazione alle forze dell'ordine.L'imputato ha. «Mi hanno menato di brutto [...] alla stazione e mi hanno detto che mi avrebbero dato quarant'anni se non gli davo la password del mio telefono, e quindi, non so se (in qualche modo hanno trovato/hanno fatto in modo di trovare) foto qualcosa contro di me lì dentro». Il giovane aggiunge che è stato