Bonus vacanze, il ministro Franceschini: «Sta funzionando, erogati oltre 400mila»

Bonus vacanze, un albergo su due non accetta i 500 euro. E molti non aderiscono ad agosto​

Il? Secondo il ministro di Beni Culturali e Turismoin una risposta al question time ad un'interrogazione di Italia Viva, «sta funzionando. Ad oggi i bonus erogati sono 401.525 per un totale di 183 milioni di euro di spesa». «12.580 persone hanno già usato il bonus in in albergo», precisa.è tra i settori più colpiti dall'emergenza Covid e per il quale la ripresa sarà più lenta vista la mancanza quest'anno del turismo internazionale che costituiva il 50 per cento circa del turismo italiano. Serve per il settore, ha sottolineato. Questo vuol dire che oltre agli interventi di urgenza «servono strategie a lungo termine, vanno fatte scelte strategiche che stiamo discutendo ne stiamo nel governo e con le forze politiche, Io ho già detto che l'alta velocità deve arrivare nel Mezzogiorno, nella dorsale adriatica e deve essere intermodale. È una delle grandi sfide dei prossimi anni».