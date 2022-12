Capodanno a Roma, il concertone sarà al Circo Massimo e non ai Fori Imperiali. «Attesi in 50mila»

Si terrà al Circo Massimo, e non più ai Fori Imperiali, il concertone di Capodanno di Roma. È emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla prefettura di Roma. All'incontro, presieduto dal prefetto Bruno Frattasi, sono presenti l'assessore capitolino ai Grandi eventi, Alessandro Onorato, il questore di Roma, Carmine Belfiore, l'assessora alle Attività produttive di Roma, Monica Lucarelli.

Attese più di 50mila persone

Visto il previsto alto afflusso di persone, sarà spostato dai Fori al Circo Massimo il Concertone di Capodanno che vedrà protagonisti sul palco Elodie, Franco126, Madame e Sangiovanni. Lo ha annunciato l'assessore capitolino ai grandi eventi Alessandro Onorato dopo un vertice in Prefettura che ha esaminato i dati sull'affluenza prevista in piazza per il concerto gratuito di fine anno che torna dopo lo stop per il Covid. «Dopo anni, per fortuna, per la prima volta abbiamo il problema di gestire le presenze e non quello di riempire la piazza - ha detto Onorato - È il segnale che abbiamo portato un cast artistico di primo piano che a pagamento riempie palazzetti e stadi. Roma tra le altre cose è l'unica grande città italiane che offre gratuitamente un concerto in piazza con un cast di primissimo livello».

«Sono attese 50 mila persone al Circo massimo. Secondo i dati di Ebtl ad oggi a Capodanno sono previste 560mila presenze turistiche in base alle prenotazioni in alberghi e b&b. Sono numeri destinati a crescere, visto che i giovani sono soliti approfittare anche delle tendenze last second. Sarà un capodanno non solo per i romani e i turisti ma per tutta Italia. Roma ha recuperato la centralità che deve avere una capitale».

