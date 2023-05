Bomba d'acqua su Roma, dalla Borghesiana a San Basilio: ecco le zone più colpite

di Redazione web

Meteo e maltempo, una Bomba d'acqua su Roma oggi sabato 27 maggio. Un temporale si è abbattuto improvvisamente, cogliendo molti turisti che giravano per il Centro della Capitale impreparati.

Le zone colpite

Borghesiana, San Basilio sono tra le zone più colpite. Ma anche il Centro e Centocelle.

Le previsioni

Le previsioni di oggi, secondo 3bmeteo, indicano violento temporale fino alle 20.00. Mentre per la giornata di domani il cielo dovrebbe essere sereno con temperatura compresa tra 17 e 23 gradi. Sulla città di Roma noteremo un weekend stabile e in prevalenza soleggiato, viene specificato sul sito delle previsioni meteorologiche, salvo al pomeriggio quando avremo condizioni di variabilità, con occasione per brevi e locali spunti piovosi. Più probabili, in particolare, nelle aree interne e sui Castelli Romani. Temperature massime sin verso i 28/29°C. Inizio settimana caratterizzato da nuova instabilità pomeridiana, associata a rovesci e brevi temporali.

