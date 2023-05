Maltempo, crolla la sponda del Naviglio a Brescia: le auto finiscono in acqua FOTO Le zone più colpite sono quelle di Caino, Nave, Concesio in Val Trompia con le strade trasformate in torrenti di fango







di Redazione web Maltempo, un violento temporale si è abbattuto in provincia di Brescia. Le zone più colpite sono quelle di Caino, Nave, Concesio in Val Trompia con le strade trasformate in torrenti di fango. A Rezzato è anche crollato l'argine del Naviglio e due auto parcheggiate sono finite nel canale senza causare feriti. Situazione tra nord e sud

Forte grandinata in Calabria

A Brescia crolla un parcheggio a Rezzato adiacente al canale del Naviglio

Eh ma grazie al bacia salame hanno approvato e trovato mld per il decreto legge del ponte per la mafia

C*glioni ecco chi avete portato al governo pic.twitter.com/Llv4ZhtXj2 — OrNella⭐ (@OrNella645587) May 25, 2023 Sottopassi allagati, maltempo in tutto il Nord Italia In città si sono verificati forti disagi alla viabilità a causa di alcuni sottopassi allagati. Alcuni alberi sono caduti su delle auto parcheggiate lungo la salita del Castello a Brescia. A Lavenone una famiglia risulta isolata. Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 15:24