Blitz dei vigili: disacarica di rifiuti tossici e nocivi in un garage al Torrino

di Emilio Orlando

Lotta alla criminalità ambientale e al traffico illecito di rifiuti nel mirino della polizia Roma Capitale del gruppo Eur. Ottomila metri cubi di rifiuti tossici e pericolosi accatastati in un locale al Torrino. Nove automobili abbandonate, vasche da bagno, tettoie in amianto, calcinacci, materassi, frigoriferi, terriccio e materiale infiammabile stipato in poco più di duemila metri quadri. Quando gli agenti del IX gruppo del comandante Angelo Giuliani e i carabinieri della stazione di Vitinia, con tanto di decreto di sequestro alla mano hanno fatto irruzione nel box di largo Benito Jacovitti, hanno avuto difficoltà a muoversi tra le cataste di immondizia e materiali pericolosi, che un imprenditore edile, già denunciato nel 2012 e nel 2015 alla procura, aveva accumulato senza averli mai smaltiti e fatti trattare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 06:00

