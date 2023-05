Incidente terribile, morto un ragazzo: Mattia aveva 28 anni. Lo schianto in auto contro un albero

di Redazione Web

Mattia Pusceddu non ce l'ha fatta. Nella notte è stato coinvolto in un drammatico incidente e, a distanza di poche ore, è morto all'ospedale San Martino di Genova. Il 28enne, poco dopo le una, si è andato a schiantare con la sua auto contro un grosso albero a Busalla, nel Genovese. I soccorsi sono subito intervenuti sul luogo del terribile schianto, ma è servito anche l'intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori il ragazzo dalla carcassa dell'auto.

Mattia si schianta contro un albero: morto a 28 anni

Il giovane, estratto privo di sensi dalla vettura, è stato subito trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono subito apparse disperate.

Chi era Mattia

Mattia Pusceddu, di 28 anni, era originario di Oristano e residente a Busalla. Lavorava come operaio metalmeccanico presso la Lak Line, un’azienda del luogo specializzata nella produzione di teloni. E la sua morte ha scosso l'intera comunità di Busalla che, ha voluto ricordarlo anche con un ultimo saluto sui social network.

Il cordoglio social

Su Facebook sono sempre di più le foto del ragazzo accompagnate da pensieri e affettuosi ricordi. «Sarai sempre la mia stella più luminosa amore mio», scrive la mamma. Ma non è l'unica a voler ricordare Mattia. Il novo marito della mamma, infatti, ha deciso di dedicare al figliastro uno splendido pensiero: «Avevi 4 anni quando le nostre vite si sono incrociate. Come un padre ti ho amato, e ora sei volato in cielo. Quanto dolore ci lasci, la vita non sarà più la stessa».

