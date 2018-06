Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La stagione estiva del, nell’antico scenario delle, regala in apertura - mercoledì - l’unico concerto italiano di(foto), primo degli Extra, il cartellone di appuntamenti con i big del pop e della musica d’autore ad impreziosire ulteriormente il calendario degli appuntamenti di classica.Oltre a Björk la stagione di Caracalla prevede due appuntamenti conil 14 e il 15 giugno (nelle sole date estive italiane in cui celebrerà i cinquant’anni di Azzurro), e quattro serate con, il 16, 17, 18 e 29 giugno. Lunedì 23 luglio ci saràcon Bonnie Rait e una All Star Band. Infine un’occasione eccezionale:, il lunedì 6 agosto, che per il suo tour di addio alle scene, presenterà il nuovo album Whistle Down the Wind, primo album in studio dell’artista dal 2008.L’apertura della stagione d’opera sarà affidata, il 3 luglio, al nuovo allestimento de La traviata di Giuseppe Verdi, con la regia di Lorenzo Mariani e la direzione d’orchestra di Yves Abel. Da sabato 14 luglio sarà in scena Carmen di Georges Bizet, con la regia di Valentina Carrasco; il 27 luglio andrà in scena il balletto Romeo e Giulietta, sulle note di Sergej Prokof’ev, con la regia e coreografia di Giuliano Peparini e la direzione d’orchestra del maestro David Levi. Il 17 e 18 luglio torna Roberto Bolle, grande protagonista della danza italiana.Info www.operaroma.it