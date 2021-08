Chieti, bambino di 6 anni fa cadere una fornacella: gravemente ustionato e trasferito a Roma

Un bambino di sei anni è rimasto gravemente ustionato dopo aver fatto cadere una fornacella, mentre i genitori si preparavano a cuocere degli arrosticini. È accaduto questa mattina a Torrevecchia Teatina (Chieti). Ricoverato nel capoluogo in tarda mattinata, il piccolo è stato poi trasferito in prognosi riservata a Roma, al Policlinico Gemelli.

Leggi anche > Rimprovera un bagnante che gettava rifiuti in spiaggia, viene insultato e aggredito: Antonio, carabiniere, muore a 56 anni

Il bambino ha riportato ustioni di secondo grado sul 30 per cento del corpo, sul volto, collo, torace e arti superiori. L'incidente è avvenuto nell'abitazione di famiglia, in una zona di campagna. Mentre giocava con i fratellini, il piccolo ha urtato la fornacella con cui i genitori si apprestavano a cuocere gli arrosticini ed è stato investito da un ritorno di fiamma provocato dall'alcol contenuto in un flacone, utilizzato per accendere il carbone. Subito soccorso, il piccolo è stato portato dal padre all'ospedale di Chieti da dove, intorno alle 15, è stato trasferito a Roma in ambulanza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Agosto 2021, 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA