Gli appuntamenti del weekend a Roma: da Giorgia al cinema balcanico, tre giorni ricchi di show

Grandi concerti e tanto teatro, nel secondo fine settimana di novembre a Roma. Cominciamo con la musica, con attesissimi live in programma al Palazzo dello Sport, dove si esibiscono sabato Giorgia e domenica gli Zero Assoluto, e a Largo Venue, che ospita invece sabato Omar Pedrini e domenica Emma. Per gli amanti del jazz (e non solo), all'Auditorium Parco della Musica arrivano sabato gli Yellowjackets, band leggendaria nel panorama della fusion music, e domenica i Conversessions, collettivo che spazia dal modern jazz al progressive rock, neo-soul, musica classica e persino modern metal.

Tra le mostre, una su tutte: a cinquant'anni dalla scomparsa e dalla prima edizione italiana de “Lo Hobbit”, Roma ospita dal 16 novembre all'11 febbraio 2024 alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea la grande mostra dedicata a John Ronald Reuel Tolkien, creatore della celebre epopea della Terra di Mezzo e uno degli autori più letti del pianeta, in una classifica che vede svettare la trilogia de Il Signore degli Anelli ai primi posti dopo la Bibbia, il Corano e il Libretto Rosso di Mao Tse-tung. Per quanto riguarda il teatro, all'Anfitrione è in scena fino a lunedì un classico shakespeariano, “Sogno di mezza estate”, con la regia di Gianfranco Teodoro, mentre il Teatro Spazio 18b si tinge di tinte dark con “Dracula.

Tutt'altra atmosfera al Palladium, dove sabato e domenica Dario Vergassola porta le sue esilaranti e bizzarre “Storie Sconcertanti”, e al Manzoni, dove domenica Miriam Mesturino e Francesco Montanari sono i protagonisti della pièce “Vigilia”, nell'ambito della rassegna “In altre parole” dedicata alla drammaturgia moderna. Interessante anche “Spose. Le nozze del secolo”, con Marianella Bargilli e Silvia Siravo, che ricorda il primo matrimonio legale della storia moderna tra due persone dello stesso sesso, avvenuto oltre cento anni fa, nel 1901, in Spagna, al Teatro Tor Bella Monaca sabato e domenica.

Infine, due proposte dal sapore internazionale: per la Korea Week, in programma fino a domenica, all'Istituto Culturale Coreano di via Nomentana va in scena venerdì sera la curiosa commedia culinaria “Un ospite molto speziato” e fino a domenica ha luogo in varie sedi il festival “K-Pop Academy”, con workshop sul tipico pop coreano; per il Balkan Film Festival sono previsti fino a domenica, alla Casa del Cinema e al Nuovo Cinema Aquila, proiezioni, dibattiti, workshop e masterclass sul cinema balcanico.

