Andrea Augello, i funerali del senatore FdI. L'addio commosso di Meloni: «Non voleva compassione»

È il giorno dei funerali di Andrea Augello, il senatore di FdI venuto a mancare dopo una lunga malattia venerdì scorso a 62 anni. Alle esequie, anche il premier Giorgia Meloni.

I funerali di Andrea Augello

Ai funerali, celebrati nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, presenti molti membri del governo - tra questi i sottosegretari alla presidenza Alfredo Mantovano e Giovan Battista Fazzolari - nonché il presidente del Senato Ignazio La Russa, volti noti della destra italiana ma anche deputati e senatori dell'intero arco parlamentare. A portare un ultimo saluto al senatore di Fdi, si è affacciato nella celebre chiesa a due passi dai fori imperiali anche il numero uno del CONI, Giovanni Malagò.

Il ricordo di Meloni

«Non è cosa facile quella che Andrea ha voluto che facessi parlando qui, non solo perché gli volevo bene ma anche perché è difficile parlare a un uomo che detestava di essere compatito e credo che è la cosa che più ha sofferto». Così la premier Giorgia Meloni in un ricordo commosso del senatore Augello durante i funerali. «Andrea non sopportava, man mano che avanzava la malattia, di non poter fisicamente camminare a testa alta e combattere in prima linea come ha sempre fatto. Era uomo coraggioso, capace e spavaldo di una spavalderia guascona che ti strappava un sorriso anche quando te lo ritrovavi avversario e allora sapeva essere implacabile ma anche capace di una umanità straordinaria e di grande ironia».

