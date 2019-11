Convegno NO O.D.I. a Roma contro le violenze a donne, giovani, ambiente e imperse

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione NO O.D.I. (No Omicidi di Impresa) allarga il campo di riflessione organizzando un convegno - il 25 novembre 2019, dalle 9 alle 13, all'Istituto San Leone Magno di Roma - sulla violenza contro le donne, contro i giovani, l’ambiente e le imprese: fattispecie differenti, ma portatrici di un unico allarme, manifestazioni di un unico disvalore.



Il Convegno “Contro le violenze” coinvolge la società civile: Fondazioni, Associazioni, Università, Scuole e Istituzioni della Capitale e propone una riflessione a tutto tondo contro ogni manifestazione di violenza, lanciando un monito sui rischi di una società esposta alle aggressioni, a linguaggi offensivi, a condotte feroci e prevaricatrici, fino alla violenza su persone deboli e indifese e la violenza distruttiva nei confronti del pianeta.



Dell'argomento parleranno Francesca Del Bello (Presidente Municipio Roma II), Roberto Moraglia (Istituto San Leone Magno), Claudio Patalano (Presidente Associazione NO O.D.I.), Lella Golfo (Presidente Associazione Marisa Bellisario), Roberta Patalano (Docente Università Parthenope), Maria Luisa Iavarone (Presidente Fondazione A.R.T.U.R. e Docente Università Parthenope), Carlo Papa (Fondazione Enel), Paola Stanziani (Ex AD Gruppo Delta), Isabella Montagna (Commissione Pari Opportunità Municipio Roma II), Carlo Santini (Fondazione Gabriele Berionne), Paola Rossi (Commissione Scuola Municipio Roma II), Claudio Binelli (Associazione NO O.D.I.), Fausto Maria Franchi (scultore).



Al termine dell'evento, lo scultuore Fausto Maria Franchi donerà la sua opera “Metamorfosi” al Municipio Roma II.

L’opera rappresenta il dolore della violenza, la ribellione verso la violenza e la trasformazione degli equilibri preesistenti e verrà istallata in Piazza Trento, nel quartiere Trieste.



Sala Auditorium dell’Istituto San Leone Magno via Bolzano, 38 Roma: 25 novembre 2019, con la partecipazione di cinque istituti scolastici del Municipio Roma II



Sala Auditorium dell'Istituto San Leone Magno via Bolzano, 38 Roma: 25 novembre 2019, con la partecipazione di cinque istituti scolastici del Municipio Roma II

