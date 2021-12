In 100 per aiutare i bambini. Al via l'iniziativa benefica per il Centro di Cure Palliative Pediatriche della Fondazione Bambino Gesù

“100x100in100” è un’iniziativa benefica ideata ed organizzata dalla 1•618® che sfida se stessa ed ogni cittadino romano in una raccolta fondi per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, riferimento ed eccellenza romana in Italia e in Europa. Una raccolta fondi, tutta romana appunto, per celebrare, con il Natale alle porte, il forte legame tra la città e l'Ospedale Bambino Gesù. Un legame di gratitudine, riconoscenza e grande orgoglio per Roma. La raccolta fondi è totalmente devoluta a favore della Fondazione Bambino Gesù per la realizzazione del Centro di Cure Palliative Pediatriche, un centro all’avanguardia che prevede l'attiva presa in carico del corpo, della mente e dello spirito del bambino e comprende il supporto attivo alle famiglie. La sfida è trovare 100 cittadini romani disposti a donare 1.000 euro ciascuno, in un arco di tempo di 100 ore. Per promuovere l’iniziativa la 1•618® ha donato uno tra i più importanti spazi pubblicitari ADV Outdoor nel cuore del centro di Roma, in via del Babuino. ( Nella foto in basso lo spazio pubblicitario donato al Bambin Gesù).

Sarà possibile partecipare alla gara di solidarietà dalle ore 9:00 di martedì 21 Dicembre, attraverso il sito web www.100x100in100.uno. Ogni volta in cui verranno donati 1.000 euro, direttamente sul c/c Intesa SanPaolo intestato alla Fondazione Bambino Gesù, prenderà vita un colore su una rivisitazione artistica del logo dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, presente sul sito dell’iniziativa. Il 27 dicembre una versione caleidoscopica e colorata del logo, e non solo, verrà riprodotta in una stampa di oltre 200 mq, sempre in via del Babuino. Le stampe dell’iniziativa benefica saranno inoltre donate alla Fondazione Bambino Gesù e verranno utilizzate per coprire le facciate del Centro di Cure Palliative Pediatriche.

