Volo salvavita da Cagliari a Milano per due gemellini di tre mesi

Volo sanitario d'urgenza da Cagliari a Milano per due gemellini di tre mesi, ricoverati al Policlinico Universitario Monserrato «Duilio Casula» e in imminente pericolo di vita. I due piccoli, accompagnati dai genitori e da una equipe sanitaria, sono stati trasferiti in una culla termica dall'isola a Milano a bordo di un velivolo Falcon 50 del 31/mo Stormo dell'Aeronautica Militare, partito alle 13.00 dall'aeroporto di Ciampino su richiesta della Prefettura di Cagliari. Da Linate sono stati trasferiti in ambulanza a Monza Dall'aeroporto di Linate i piccoli sono stati trasferiti in ambulanza a Monza per il ricovero presso l'Ospedale San Gerardo, dove riceveranno cure mediche specifiche. Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 21:43

