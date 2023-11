Vita Di Bono ha ucciso il marito a coltellate. Cosa è successo, la ricostruzione: «Il compagno aveva una relazione parallela»

di Redazione web

Una vita che non era quella desiderata. Un senso di frustrazione continuo, la gelosia per il compagno. È quello che potrebbe aver provato Vita Di Bono, la donna di 47 anni che domenica ha ucciso suo marito, Luigi Buccino, mentre dormiva. Con la stessa lama, Di Bono si è tolta la vita, nella loro casa di Corbetta, in provincia di Milano. La 47enne, originaria di Genova, aveva avuto due figli, forse per loro aveva scelto di non lavorare, rivela "Il Giorno".

I social di Vita Di Bono

Su Facebook si legge di una donna molto attiva, che organizzava raccolte fondi per associazioni contro la sclerosi multipla e Alzheimer. L'immagine social era quella di una donna serena, almeno in apparenza, forse un tempo.

Il tentato suicidio

Già in passato, i dissapori familiari avevano spinto Vita ad un tentativo di suicidio, ma poi si era ripresa. Sull'omicidio-suicidio sono al lavoro i carabinieri di Abbiategrasso che stanno scandagliando gli ultimi giorni della vita di quella coppia che viveva nell’appartamento di via Piave 50, nel centro di Corbetta.

