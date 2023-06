Violenze di Capodanno in piazza Duomo, condannati due giovani del "branco": carcere e risarcimento per le vittime

di Redazione web

Tre anni e 10 mesi di reclusione per il 20enne Abdel Fatah e 4 anni e 10 mesi per il 19enne Mahmoud Ibrahim, sono le condanne inflitte oggi a Milano a due dei giovani che, per l'accusa, hanno fatto parte del «branco» che ha aggredito delle ragazze, vittime di abusi sessuali nella notte del Capodanno 2022 in piazza Duomo, a Milano.

Lo ha deciso il gup Marta Pollicino al termine del processo in abbreviato in cui si contesta la violenza sessuale di gruppo. I due imputati, uno assolto dal reato di rapina, dovranno versare una provvisionale a due delle sei vittime, le sole che si sono costituite parte civile, 20 mila e 30 mila euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 12:12

