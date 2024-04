Valanga in Alta Valtellina, morto un escursionista

di Redazione web

Tragedia in Alta Valtellina nel pomeriggio del 25 aprile . Due persone sono rimaste travolte da una valanga nella zona del Cevedale, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio). Una è morta mentre l'altro escursionista è riuscito a liberarsi dalla neve e a dare l'allarme usando l'apparecchiatura Artva (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga) per cercare il compagno.

L'incidente è avvenuto ontorno alle 15.00 tra il bivacco Colombo e la cima del Cevedale, a circa 3700 metri di quota. Sul posto sono subito accorsi gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza, l'unità cinofila del Cnsas e l'elisoccorso. Tuttavia non c'è stato nulla da fare per la vittima trovata sepolta sotto un metro e mezzo di neve, se non dichiararne il decesso.

