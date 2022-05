Vaiolo delle scimmie, isolato il virus al Sacco di Milano: ora sarà possibile verificare gli effetti del vaccino

È stato isolato presso il laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'ospedale Sacco il monkeypoxvirus responsabile dell'epidemia attualmente presente in Europa. «Questo rappresenta - spiega la vicepresidente e assessore al Welfare - Letizia Moratti- un importante risultato per la ricerca scientifica in quanto sarà possibile saggiare l'attività di farmaci antivirali e testare la risposta anticorpale dei pazienti che hanno contratto l'infezione e della quota di popolazione vaccinata contro il virus del vaiolo. Una ulteriore testimonianza del valore della ricerca scientifica dei laboratori lombardi».

Il test sul caso sospetto di vaiolo delle scimmie in Liguria, una ragazza di 24 anni tornata dalla Canarie e ricoverata al San Martino di Genova, «al momento sembra essere negativo ma il caso resta in isolamento perché clinicamente fortemente sospetto e domani parte il test per lo Spallanzani, laboratorio di riferimento nazionale». Lo precisa all'Adnkronos Salute Matteo Bassette, direttore Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

