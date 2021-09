Vaccini da record in Lombardia. Moratti: «Sette milioni e mezzo di lombardi immunizzati»

«Forza, vacciniamoci!». Esulta sulla sua pagina Facebook la vicepresidente e assessore regionale al Welfare Lombardia, Letizia Moratti: «Domani, saranno infatti 7 milioni e 500mila i cittadini lombardi immunizzati, ovvero che avranno completato il ciclo vaccinale. Sarà una grande domenica», scrive. «Con questa quota toccheremo l'83,3% della popolazione vaccinabile, un risultato importantissimo per la nostra Regione».

Intanto, prosegue l’effetto del nuovo decreto Draghi che prevede dal 15 agosto l’obbligo di green pass per tutti lavoratori: «Continuano a crescere le adesioni per le somministrazioni che oggi sfiorano gli 8 milioni», aggiunge Moratti.

PROFILASSI Secondo l’ultimo aggiornamento del Welfare, «gli over 80 risultano vaccinati al 95%, gli over 60 al 93% , dai 12 ai 29 anni all'83%; straordinaria la partecipazione dei ventenni (20/29) che supera il 90%, mentre sono in crescita quelle dei ragazzi 12/19 oltre il 75%. Bene i trentenni (84%), i quarantenni (83%) e i cinquantenni (89%)».

