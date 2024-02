​Uomo travolto e ucciso da un treno nel milanese: scoppia il caos sulla linea dei pendolari

di Redazione web

Un uomo è stato investito e ucciso, poco dopo le 18.30, sulla linea ferroviaria Milano-Piacenza all'altezza della stazione di San Giuliano Milanese. Il treno coinvolto, partito da Lodi alle 18.23 e diretto a Saronno (Varese), è stato fatto arretrare fino alla stazione di Melegnano (Milano) per far scendere in sicurezza i passeggeri.

Variazioni di percorso e di orario coinvolgono sette convogli della linea S1 di Trenord e, in più, i treni delle 18.53 da Lodi per Saronno e delle 20.38 da Saronno per Lodi sono stati cancellati. Sul posto la polizia ferroviaria, il soccorso sanitario e i vigili del fuoco per il recupero della salma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 20:40

