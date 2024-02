Terremoto, nuove scosse in Emilia-Romagna e Umbria. È stata di magnitudo 4.1 la scossa di terremoto registrata dall'Ingv, alle ore 13.06 in provincia di Parma. L'epicentro è stato localizzato a 5 km da Calestano.

Le scosse

La terra ha tremato anche alle 12:52 a Spoleto, dove si è registrata una scossa di 2.9, e anche a Langhinaro (Parma), con magnitudo 3. E a Spoleto è stato deciso dal Comune di chiudere le scuole.

Cosa succede a Parma

Al momento sono arrivate alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco solo richieste di informazioni, non di segnalazione di danni per la scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata dall'Ingv, alle ore 13.06, nell'area di Calestano, in provincia di Parma. Da mercoledì sono in corso una serie di scosse nel territorio.