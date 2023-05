La trans manganellata: «Non ero nuda, i vigili mi hanno picchiata come un cane. Denunciare? Forse, ma ho paura»

di Redazione Web

Parla Bruna, la transessuale brasiliana bloccata e presa a manganellate ieri a Milano dai vigili urbani nel tentativo di ammanettarla: le immagini dell'aggressione, avvenuta a due passi dall'università Bocconi, hanno fatto il giro dei social. «Avevo paura che mi picchiassero ancora: anche al Trotter e in macchina mi hanno strattonata tutta. Mi sono nascosta dietro a un'aiuola ma mi hanno trovata», spiega a Repubblica.

La trans picchiata: «Denunciare? Ho paura»

«È una brutta storia, ho paura che mi succeda qualcosa se parlo troppo - dice piangendo -. Sono molto impaurita, ieri sera ero stanchissima mi bruciavano gli occhi e avevo male alla testa e al fianco dove ho preso le botte. Ero molto agitata, ieri mattina avevo litigato con alcuni sudamericani ma non è vero che ero nuda al parco. Ero su di giri, sono un tipo molto agitato, avevo bevuta la sera prima e avevo fumato una spinello. Ma non ho fatto nulla di male non ho picchiato nessuno. Dalla rabbia mi sono morsa le braccia e mi sono fatta dei tagli».



«Io ero seduta avevo le braccia alzate dicendo di non picchiarmi.

