Carabiniere dà un calcio in faccia a un giovane immobilizzato a terra: nuovo video choc dopo il caso di Milano. L'Arma: «Trasferimento immediato»

Dopo il caso della donna picchiata a Milano dagli agenti della polizia locale, un episodio simile è avvenuto a Livorno. In un video, diffuso sui social dalla pagina Welcome to Favelas, si vede l'aggressione di due carabinieri a un ragazzo, picchiato brutalmente mentre è immobilizzato a terra.

Cosa è successo

Un calcio in faccia ad un giovane già fermato e in terra. Un nuovo caso simile a quello di Milano, questa volta a Livorno, immortalato in un video diventato virale mostra un fermo in strada operato da due carabinieri: uno dei due sferra un calcio in faccia al ragazzo già bloccato dal collega.

I due carabinieri ripetono al giovane più volte la parola 'Fermo' mentre è a terra.

Carabiniere trasferito

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 14:55

