Federica Sciarelli a Chi l'ha visto denuncia le manganellate dei vigili contro la trans a Milano: «Vi pare possibile?»

Durante la messa in onda di "Chi l'ha visto", è stata mostrata una scena estremamente sconvolgente in cui una persona trans è stata brutalmente aggredita da agenti della polizia locale di Milano. Questo terribile evento ha suscitato grande indignazione e ha portato Federica Sciarelli, la conduttrice del programma, a pronunciare alcune parole forti e coraggiose in diretta televisiva.

Senza alcuna esitazione, ha inviato un messaggio di denuncia nei confronti di coloro che hanno commesso un atto di violenza così crudele contro una persona indifesa. La sua presa di posizione ha generato ampio dibattito e riflessione sulla situazione. Cosa avrà mai detto esattamente la rinomata conduttrice durante la trasmissione di Rai Tre?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 09:03

