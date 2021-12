Terremoto a Milano, le reazioni dei Vip: Ermal Meta, Ghemon e Cecilia Rodriguez «alla prima scossa»

Il terremoto di questa mattina, ore 11.37 a Milano, ha scosso tutti, gente comune e Vip. I primi a condividere la paura sui social sono stati i Ferragnez e , di seguito, il cantante Ghemon: «Scossa niente male a Milano. Tutto apposto voi?». Non è stato in silenzio neanche Ermal Meta che ha scritto: «Amici di Milano e Bergamo state bene? ».

Leggi anche - Terremoto a Milano, seconda scossa nel bergamasco: «Tremava tutta la casa». Magnitudo 4.4, paura in Lombardia

«Primo terremoto per la Checunita» scrive Ignazio Moser in una storia IG dove la fidanzata Cecilia Rodriguez appare perplessa e provata. Prima d'ora, come ricalca Moser, l'influencer non aveva mai avvertito alcuna scossa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Dicembre 2021, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA