Strage di Erba, Olindo e Rosa chiedono ufficialmente la revisione del processo: «Ci sono nuovi elementi»

di Redazione web

La strage di Erba resta sempre un mistero. I legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per la strage di Erba (Como) dell'11 dicembre 2006 (quattro morti e un ferito grave), hanno depositato alla Corte d'assise di Brescia l'istanza di revisione di condanna per i coniugi. Gli avvocati Fabio Schenbri e Luisa Bordeaux ritengono di aver nuovi elementi tali da portare a un proscioglimento della coppia in carcere dal 2007.

Olindo Romano e la strage di Erba: «Mi hanno convinto a confessare per salvare mia moglie Rosa»

Papà spara al figlio nell'androne di un palazzo e poi fugge: è caccia all'uomo

++++NEWS IN AGGIORNAMENTO++++

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA