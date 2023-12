Incidente A4, morto il 20enne Stefano Sughi: giovane esponente della “bike life”

di Redazione web

È Stefano Sughi il ragazzo morto all’alba di ieri, sabato 23 dicembre, sull’autostrada A4 Torino-Milano in seguito allo scontro con un tir. Non era lui a guidare il suv coinvolto nel tragico incidente, ma un amico di 21 anni con cui spesso usciva e che è rimasto ferito. Lo schianto fatale è avvenuto poco dopo il casello di Marcallo Mesero, nel Milanese.

Stefano aveva 20 anni era molto noto nella sua città, nel Biellesae e in Lombardia perché era uno dei giovani esponenti di punta della "bike life", sottocultura nata negli Stati Uniti nel primo decennio del 2000 che vede come protagonisti gruppi di ragazzi che si riuniscono in strada su moto da cross, quad e biciclette per socializzare e mostrare le loro acrobazie. E di acrobazie Stefano ne sapeva fare, tanto che i social sono invasi da foto e video dei suoi trick.

Stefano Sughi aveva frequentato l’istituto Bona di Biella che lo ha ricordato sui social. «Tutta la nostra scuola si stringe al cordoglio della famiglia per la perdita di Stefano Sughi, nostro ex allievo che aveva concluso gli studi nell’a.s. 2021/2022. Riposa in pace, Stefano».

Domenica 24 Dicembre 2023

