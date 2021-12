Lombardia, allarme smog: da domani nuove misure per contrastare l'inquinamento

Allarme smog: Milano corre ai ripari. Da domani, venerdì 17 dicembre, saranno attivate nella metropoli e provincia le misure temporanee antismog di primo livello. A comunicarlo è la Regione Lombardia, spiegando che, ieri, per il quarto giorno consecutivo, è stata superata la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo di polveri sottili PM10, con una media provinciale di 77,4 µg/mü. A peggiorare la situazione, le condizioni meteo previste per i prossimi giorni, che risultano essere tendenzialmente favorevoli all'ulteriore accumulo di inquinanti.

Le limitazioni si attivano nei Comuni con oltre 30mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria. In questo caso non possono circolare le auto di classe fino a euro 4 Diesel, comprese quelle dotate di filtro antiparticolato, dalle 8.30 alle 18.30, oltre a quelle già soggette alle limitazioni permanenti.

Le limitazioni che riguardano riscaldamento e agricoltura si applicano invece a tutti i Comuni della provincia e prevedono il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle e il limite a 19 gradi all'interno degli edifici, con tolleranza di 2 gradi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 19:13

