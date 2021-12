Vigilanti e telecamere per la sicurezza delle case Aler

Telecamere e vigilanza privata per portare sicurezza nelle case Aler, soprattutto «per sventare le occupazioni abusive entro le 48 ore, così da intervenire in flagranza di reato». Da via Apuli a piazza Selinunte. È il progetto della Lombardia per ripristinare la legalità nei casseggiati popolari più difficili. «E dove gli abitanti perbene segnalano quotidianamente la presenza di abusivi, oltre a degrado, episodi di intimidazioni e di microcriminalità», ha spiegato, ieri, in conferenza stampa, l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato.

LA MAPPA A Milano, in via sperimentale, partirà al quartiere Lorenteggio, ai civici 2 e 4 di via Apuli; al Corvetto, in via dei Panigarola 5; a San Siro, in piazza Selinunte 3, dove lo scorso aprile circa 300 ragazzi, in piena pandemia Covid, si sono radunati per girare un video rap e all’arrivo della polizia si è scatenata la guerriglia urbana. Nel Milanese, invece, a Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Garbagnate Milanese. Infine, per l’Aler Pavia, Sant’Angelo Lodigiano.

PIAGA ABUSIVI «L’abusivismo, in questi anni, non ha conosciuto tregua. Anzi, non si è fermato nemmeno davanti alla pandemia», aggiunge De Corato. Tant’è che sono quasi tremila gli alloggi Aler occupati. Ci sono interi quartieri nei quali “governano” gli irregolari, «spesso sono stranieri, in particolar modo egiziani e rumeni». Si ricorda quanto successo nel quartiere San Siro, «dove 260 abitazioni erano finite in mano a un clan di egiziani».

PROGETTO CASE SICURE Sul tavolo ci sono 200mila euro e altri fondi potrebbero essere stanziati. «L’obiettivo è quello di identificare i responsabili di atti di inciviltà e di eventuali reati, così da intervenire drasticamente per riaffermare la legalità in zone franche», ha aggiunto De Corato. Gli fa eco il collega alla Casa, Alessandro Mattinzoli: «Tolleranza, rassegnazione e comprensione dell’illegalità non possono essere le caratteristiche di una città che vuole essere attrattiva, moderna ed efficiente. Per questo è necessario avviare, anche col Prefetto, un piano sgomberi». La vigilanza privata supporterà polizia e carabinieri, che poi procederanno, eventualmente, agli arresti.

