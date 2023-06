"Belvedere Silvio Berlusconi": si chiamerà così il 39° piano di Palazzo Lombardia. La proposta di Attilio Fontana

di Redazione web

"Belvedere Silvio Berlusconi": potrebbe chiamarsi così a breve il 39esimo piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione, in omaggio al fondatore di Forza Italia, morto una settimana fa. La proposta è stata presentata ieri dal presidente Attilio Fontana durante la riunione di giunta, a cui non hanno partecipato - per motivi legati a una delibera sul prolungamento della linea 5 della metropolitana - gli assessori di Fratelli d'Italia.

Belvedere Silvio Berlusconi in Regione

La decisione è stata condivisa con la famiglia e nei prossimi giorni verranno individuate le modalità per concretizzare l'iniziativa. «Una decisione unanime per ricordare l'uomo, il rappresentante istituzionale, l'imprenditore che ha sempre avuto nella Lombardia il suo punto di riferimento principale», ha spiegato Fontana.

Opposizione contraria



Parere contrario dall'opposizione, dai 5 Stelle al Pd. «Credo che luoghi istituzionali e della collettività debbano essere intitolati a persone che hanno unito e che uniscono.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 08:45

