Berlusconi, il testamento sarà aperto il 26 giugno: l'eredità divisa tra i figli e il lascito per Marta Fascina

Attesa per l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Una settimana fa moriva l'ex presidente del Consiglio. Il 26 giugno, lunedì prossimo, dovrebbe essere il giorno in cui i figli conosceranno le disposizioni per l'eredità, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Tre giorni dopo ci sarà l'assemblea ordinaria della capogruppo Fininvest con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e il rinnovo del consiglio di amministrazione. A quel punto, il futuro dell'azienda principale della famiglia Berlusconi dovrebbe essere chiaro.

Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, i 5 figli di Silvio Berlusconi, attendono di conoscere le disposizioni del papà. L'ultima modifica, secondo quanto è trapelato nell'ultima settimana, sarebbe avvenuta in primavera, prima del penultimo ricovero al San Raffaele. Decisivo il ruolo di Marta Fascina, «la mia Marta», come la chiamava il Cavaliere. A lei, secondo i più vicini alla situazione, potrebbe spettare con cospicuo lascito.