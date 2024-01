Sfregia la fidanzata durante una serata tra amici: «L'ha colpita con 62 coltellate, urlava: "Se vi avvicinate la ammazzo"»

di Giuliano Cocco

Una normale serata tra amici si trasforma in una notte di follia. Un uomo di 35 anni ha aggredito la compagna di 34 sfregiandola al volto con 62 coltellate, mentre i presenti assistevano alla scena senza riuscire a intervenire. È successo il 3 gennaio ad Almenno San Bartolomeo, nel Bergamasco. La lite sarebbe nata per motivi economici: secondo l'aggressore, alcune migliaia di euro sarebbero scomparse dalla casa in cui i due convivano. «Ancora mi viene la pelle d’oca. L'ha afferrata per i capelli e ha iniziato a sfregiarla. Impossibile fermarlo, era impazzito», dice un testimone. Il 35enne è stato poi arrestato dai carabinieri.

Il racconto dei testimoni

A raccontare i fatti di quella sera sono gli amici della coppia, che hanno assistito all'aggressione choc. «Io gli dicevo di lasciarla andare però lui la teneva bloccata fra le sue gambe in un angolino dell’appartamento, puntandole il coltello alla gola: Se ti avvicini, la ammazzo, mi diceva», racconta un testimone a Bergamonews. «Non ho mai assistito a nulla di simile, è stata una mezzora di follia.

Come sta la vittima

Dopo le 62 coltellate, la donna ha riportato gravi ferite e si trova in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

